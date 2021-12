Wesley kasado sa Speed Chess

PUSPUSAN ang paghahanda ni super Grandmaster Wesley So para sa finals ng Speed Chess Championships.

Habang naghihintay ng makakatapat, pinag-aaralan na ni 27-year-old So ang mga openings at kombinasyon upang masilo ang korona sa nasabing tournament na dalawang beses siya naging runner-up.

Nakapasok si Cavite-born So sa finals nang kalusin si teen prodigy Nihal Sarin, 15-14, sa semifinals.

Makakalaban ng pambato ng US Chess Team na si So ang mananalo sa pagitan nina defending champion Hikaru Nakamura ng United States at Chinese fourth seed Ding Liren.

Mga naging biktima ni So sina Jeffrey Xiong, 18-14, sa opening match at teammate sa USA na si Fabiano Caruana, 17.5-9.5.

May guaranteed prize na US$100,000 kung saan ang magkakampeon ay hahamigin ang $10,000.

Nasikwat ni So ang second place noong 2018 at 2019 editions sa likod ni Nakamura. (Elech Dawa)