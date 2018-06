Wesley kapit sa round 6

Ayaw magpapigil ni da­ting Philippine chess star super grandmaster Wesley So sa kanyang pamamayagpag sa nagaganap na 2018 Grand Chess Tour Rapid sa Leuven, Belgium.

Muling tumulak ng dalawang sunod na pa­nalo at isang draw si Imus, Cavite native So upang manatiling nasa tuktok matapos ang round 6 sa 10-player single round robin tournament.

Tangan ang 5 points, malinis na isang puntos ang abante ni So sa solo second na si Armenian GM Levon Aronian.

Pinisak ni 24-year-old So sina GMs Anish Giri ng The Netherlands at Russian GM Alexander Grischuk sa rounds 4 at 5 habang tabla kay Aronian sa sixth round, umabot sa 45 sulungan ng Queen’s Gambit ang kanilang banatan.

May 3 sulungan na lang, posibleng makuha ni So ang korona kapag nagpatuloy ang kanyang magandang laro.

Makakatapat ni So sa seventh round ang teammate sa USA team na si GM Hikaru Nakamura.

Nasa pang-anim na puwesto si Nakamura hawak ang tatlong puntos.

Makakalaban ni So sa eighth at penultimate round si GM Segey Karjakin ng Russia bago makaharap si former World Champion Viswanathan Anand ng India sa last round.