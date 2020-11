Wesley ala-Fisher

MAY higit na nagpasaya kay Philippine-born super grandmaster Wesley So sa pag-angkin ng titulo sa katatapos na United States Chess Championship.

Itobay ang maikumpara kay chess legend GM Bobby Fisher.

Dominado ni So ang nasabing tournament na dalawang beses nang napanalunan at dahil sa impresibong performance ay naikumpara siya kay late great Fischer, former world champion at eight-time winner sa nasabing event.

“It means a lot to win here and being compared to one of the greatest chess players,” ani So sa post-game interview.

“To score nine of 11 is really a big deal, I wasn’t expecting it and I don’t think I could score this again.”

Undefeated sa 11 na laro, umiskor siya ng siyam na puntos sapat upang ibulsa ng Imus, Cavite native ang halagang US$40,000 (P2 million).

Si So ay three-time Philippine champion, umalis ng bansa noong 2014 at nagpalit ng federation upang maabot ang pangarap.

Naging matagumpay si So dahil nasa Top 10 siya sa buong mundo at malaki ang tsansa na maging world champion. (Elech Dawa)