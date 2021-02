Wesley abante sa Opera Euro semis

NAHIMASMASAN na ang mga Pinoy chess fan dahil tuluyan nang nakapasok si super grandmaster Wesley So sa semifinals matapos durugin si GM Jan-Krzysztof Duda ng Poland, 2-0, sa Set 2 quarterfinals ng Opera Euro Rapid, Meltwater Champions Chess Tour.

Hindi na pinaporma ni Imus, Cavite native So ang kalaban, sinigurado nito na hindi na mauulit ang matinding blunder na ginawa nito sa Game 2 sa Set 1 ng quarters.

Bitbit ang bandera ng Amerika, naging maingat si So sa kanyang mga tira upang maunang pumasok sa semis at hintayin ang susunod na makakalaban.

Kasalukuyang nag-aabang ang mga tagahanga ni So sa resulta ng laban sa pagitan nina GM Anish Giri ng Netherlands at GM Teimour Radjabov ng Azerbaijan dahil iyon ang makakalaban ng kanilang idolo.

Kinabahan nang todo ang mga Pinoy fan na sumusubaybay sa laro ni So nang matalo sa pangalawang laban sa Set 1.

Mabuti na lamang at hindi nasira ang diskarte ni So at nasikwat nito ang panalo sa huling dalawang laro upang ilista ang 2.5-1.5 bentahe patungo sa Set 2 quarterfinal round.

Bago sumalang sa quraterfinals si So, dumaan din siya sa matinding pagsubok sa preliminaries, lumanding siya sa third kaya nakaharap niya si Duda na nasa No. 6 spot. (Elech Dawa)