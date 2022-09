Werpa ni `Henry’ tumindi, bagyong Gardo nilamon

Nakakuha ng lakas ang Super Typhoon Henry nitong Huwebes kung saan taglay nito ngayon ang maximum sustained winds na 195 kph at pagbugsong hanggang 240 kph at inaasahang magpapaulan sa loob ng 24 oras sa extreme Northern Luzon.

Hinigop ni “Henry” ang dating Tropical Depression Gardo, na ibinaba ngayon sa low-pressure area (LPA).

Nakita ito sa layong 430 kilometro silangan hilagang-silangan ng Itbayat, Batanes.

Sa pinakahuling weather bulletin ng Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (PAGASA) sinabi nito na sa loob ng susunod na 12 oras ay mawawala na sa sirkulasyon ang bagyong Gardo.

Maiiwan ang Super Typhoon Henry na pinalawak pa ang saklaw nito, ayon sa Pagasa.

Nakatakda namang magpalabas ng Tropical Cyclone Wind Signals (TCWS) ang Pagasa dahil sa naging paglakas ng bagyong Henry.

“The super typhoon is forecast to continue moving generally south southwestward while decelerating. In the next 24 hours, the tropical cyclone may become almost stationary,” ayon sa Pagasa.

Nakataas din ang gale warning signal sa northern at eastern seaboards ng Northern Luzon partikular na apektado ang Batanes, Cagayan at Ilocos Norte.

Sa Sabado ng gabi o Linggo ng umaga ay inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility (PAR) si Bagyong Henry. (Tina Mendoza/IS)