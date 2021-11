Wendell 3 buwan nang ‘di nakakasama pamilya

Para na ring nagtrabaho sa abroad ang Kapuso actor na si Wendell Ramos. Imagine, tatlong buwan siyang nag-lock-in taping para sa Primadonnas Book 2.

Tatlong buwan talaga na walang labasan at hindi niya nakasama ang kanyang pamilya. At dumating pa sa punto na nanganak ang kanyang Misis at may bago siyang baby pero hanggang ngayon, hindi pa rin niya ito nakikita other than video and pictures.

Pero nakikita namin ang mga Instagram posting ni Wendell at puro gratefulness o pasasalamat ang mga postings niya, kaya positibo lang talaga ito sa lahat ng nangyayari sa kanya, lalo na nga naman at pandemic pa.

Sa recent IG post ni Wendell, mixed emotion daw ang napi-feel niya. Excited siya na makikita at makakasama na niya ang pamilya, lalo na ngayong papalapit na ang Kapaskuhan, pero siyempre, nami-miss na rin niya ang Primadonnas family na talagang naging close naman sila sa loob ng tatlong buwan na magkakasama sila.

Teka, naalala namin kamakailan lang na may lumabas na blind-item na may actor raw na lumabas ng lock-in taping ng Primadonnas, may balita kami kung sino ito, pero mukhang hindi naman daw gano’n ang nangyari at mali ang lumabas na balita.

Pero ang sigurado, hindi ito si Wendell na tatlong buwan ngang hindi talaga lumabas, huh.

Nadine nanganak na

Baby girl ang ikatlo at bunsong anak ni Nadine Samonte na pinangalanan nila ng kanyang Mister na si Richard Chua na Harmony Saige Chua.

Hindi madali ang pregnancy ni Nadine kaya given na sobrang precious talaga ang mga babies nila. Eh, pandemic pa kaya mas lalong mahirap at iba ang proseso.

Nag-post na nga si Nadine ng picture ng kanyang bunso na baby pa lang ay kitang-kita na ang ganda.

Nagpasalamat din ito sa kanyang Mister na mas kabado pa raw kesa sa kanya at siyang nag-alaga sa dalawang anak nila habang nagle-labor siya.

Sey ni Nadine, “God is truly amazing. Thank you Lord. Everyone meet Harmony Saige Chua our third/bunso.

“I would like to thank my Ob Dra. Sua-Lao for everything . I can say she is the best doctor talga napaka talino at maalaga sobra. Without you wala akong Heather, Titus and Harmony. Ginagamit ka talaga ni Lord to help me and other mommies out there. I will always be thankful.

“Grabe ang journey ng third ko pero we survived. Thank you also to Dra. Sua for taking care of Harmony and to all the nurses and doctors thank you. Manila Doctors Hospital will always have a special place in my heart, you guys are the best.

Now time to rest. Thanks everyone for congratulating us and sending prayers before ako pmunta sa OR. Thank you Pastor Ferdie for praying for me and the fam @therunningpastor appreciated it. Have a great day ahead.

“To my husband @rboy_chua thank you for taking care of the kids at mas kabado ka pa kesa skin hahaha love you and the kids so much.”

Sugat, pasa lang: Ogie hindi nabalian ng buto

Inamin ni Vice Ganda na ninerbiyos daw silang lahat sa naging aksidente sa pagkahulog ni Ogie Alcasid.

Nangyari nga ito sa “It’s Showtime’s Magpasikat 2021” Sabi ni Vice, “Ninerbiyos kaming lahat sa ‘yo but we’re so happy that you’re very well now.”

Nang makausap nga ng ilang entertainment press si Ogie sa naging online mediacon ng fundraising concert na “Christmas With The Stars” Online concert on December 11 via ktx.ph. Sa pakikipagtulungan ng Ortigas and Company na nag-partner sa ATeam (Alcasid Total Entertainment and Artist Management).

Sabi naman ni Ogie, nagkapasa-pasa pero okay naman na raw siya.

“Sabi nila, magpatingin daw ako ng M.R.I. pero okay naman, I don’t think. Hindi ko alam kung bakit ‘yung instinct ko, pinabayaan ko na lang na ako ay mahulog, pero ‘eto sugat lang at pasa, pero thank God, walang na-fracture, so okay naman.”

At para kay Ogie, pinairal pa rin niya ang pagiging professional. May aksidente man na nangyari, it’s still the show must go on for him.

At heto nga, kahit na naapektuhan din daw ng pandemic dahil una na sa lahat, nawalan ng franchise ang kanyang network, ang ABS-CBN, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong nila lalo na sa mga kasamahan sa O.P.M. at sa IPWG (Independent Production Workers Group).

Ang Christmas with the Stars ay hosted ng ‘Kilabotitos’ na sina Ogie at Ian Veneracion at masaya ang mga ito dahil halos lahat daw nang ini-approach nilang artists, nag-oo agad sa kanila tulad nina Regine Velasquez, Christian Bautista, Noel Cabangon, Jose Mari Chan, Moira, Lani Misalucha, Gary Valenciano at marami pang-iba.