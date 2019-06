WellMed ekis na sa PhilHealth

BINAWI ng Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) nitong Martes ang akreditasyon ng dialysis center na nasangkot sa ‘ghost treatment’ ng mga namayapang pasyente.

“PhilHealth withdraws WellMed Dialysis Center’s accreditation today, June 18, 2019 in view of fraudulent claims filed on behalf of deceased patients,” ayon sa statement ng PhilHealth kahapon.

“Wellmed patients are advised to transfer to other accredited dialysis facilities to ensure continuous availment of PhilHealth benefits,” dagdag ng ahensiya.

Bago ang ginawang kanselasyon ng akreditasyon ng WellMed, kinastigo muna ni Health Secretary Francisco Duque ang PhilHealth dahil sa kabagalan nitong putulin ang akreditasyon ng clinic.

Ayon kay Duque, hindi naman ito criminal proceeding na kinakailangan ang ‘proof beyond reasonable doubt’ dahil sa administrative proceeding ay kailangan lamang ang supisyenteng ebidensiya.

Nabunyag ang ‘ghost dialysis’ scam matapos lumantad ang dalawang whistleblower at ibunyag ang ginawan­g pandodoktor ng WellMed sa dialysis ng mga patay na pasyente upang makubra ang pera sa PhilHealth.

Sagot ng PhilHealth ang gastos hanggang 90 session ng dialysis bawat pasyente kada taon.

May ilang pasyente na namatay sa ika-10 hanggang 20 sesyon pero kinukubra pa rin ang bayad hanggang 90 sesyon. Ang bawat sesyon ng dialysis ay nagkakahalaga ng P2,600.

Samantala, pormal nang simampahan ng kaso ng Department of Justice (DOJ) sa Quezon City Regional Trial Court noong Lunes ng hapon ang tatlong exe­cutive ng WellMed Dia­lysis Center kaugnay sa pagkakasangkot sa ‘ghost dialysis’ claim sa PhilHealth.

Kabilang sa kinasuhan ng 17 counts ng estafa through falsification of public documents in violation of the Revised Penal Code (RPC), sina Bryan Sy, co-owner ng WellMed at ang dalawang whistleblowers na sina Edwin Roberto at Liezl Aileen de Leon.

Ang tatlo ay inirekomenda na magpiyansa ng tig-P72,000 para sa kanilang pansamantalang kalayaan. (Juliet de Loza-Cudia)