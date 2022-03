Weightlifting, ABAP pararangalan ng PSA

HINDI mababalewala ang dalawang sports federation na responsable sa pagpapaaangat sa pinakamataas na yugto sa bandila ng bansa sa nakalipas na 2020+1 Tokyo Olympics sa gaganapin sa March 14 na San Miguel Corporation-Philippine Sportswriters Association (SMC-PSA) Annual Awards Night.

Kapwa bibigyan ng parangal ang Samahang Weightlifting ng Pilipinas (SWP) at Association of Boxing Alliances in the Philippines (ABAP) bilang National Sports Association (NSA) of the Year Award sa pagganap sa mahalagang papel sa pagbibigay ng pinakamagandang kampanya ng PIlipinas sa Olympics.

Ang weightlifter na si Hidilyn Diaz ang naghatid ng makasaysayang kauna-unahang Olympic gold medal para sa bansa, habang ang mga boksingero na sina Carlo Paalam, Nesthy Petecio at Eumir Marcial ay nakakuha ng tatlo pang medalya upang itala ang pinaka-produktibong pagsabak ng delegasyon ng mga Pilipino sa kasaysayan ng paglahok nito sa Olympic.

Inaasahang tatanggap ng parangal sina SWP president Monico Puentevella at dating presidente ng ABAP na si Ricky Vargas sa ngalan ng kani-kanilang asosasyon sa espesyal na kaganapang hatid ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at Cignal TV.

Gaya ng inaasahan, ang 31-anyos na si Diaz ang napili bilang 2021 Athlete of the Year ng pinakamatandang media organization sa bansa sa gala night sa Diamond Hotel at suportado ng MILO (official choco milk), 1Pacman, Philippine Basketball Association (PBA), Philracom, Rain or Shine, ICTSI, Chooks To Go, MVP Sports Foundation at Smart.

Samantala, nagbigay sina Paalam at Petecio ng isang pares ng pilak, at isang tanso si Marcial para makasama si Diaz sa Olympic podium. (Lito Oredo)