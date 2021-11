Wedding photo ni Ellen ‘pinusuan’ ni Angelica

Isa lang pala ng makeup artist sina Ellen Adarna at Angelica Panganiban.

At si Mickey See ang naging daan para masabing tapos na, o naka-move on na talaga si Angelica sa nakaraan nila ni Derek Ramsay.

Kunsabagay, may dyowa na si Angelica, at masaya nga siya sa piling ni Norman.

Anyway, sa Instagram post nga ni Mickey ng photo ni Ellen na kuha sa kasal, at may caption siya na, “And just like that… Ellen Adarna is officially Mrs. Ramsay. Thank you for making me a part of your big day!”

At sa naturang post, ni-like nga ito ni Angelica.

Well, wala na ngang dapat na maging isyu na kina Angelica at Derek, at lalong wala namang isyu dapat kina Angelica at Ellen. Although, ang dami kasing intriga sa kanila, di ba? Na ang mga naging dyowa ni Angelica, naging dyowa rin ni Ellen.

Di ba nga, naging dyowa rin ni Ellen si John Lloyd Cruz, na ex-boyfriend din ni Angelica, at heto nga kasal na siya kay Derek.

Well, ang dami ngang natuwa na pinusuan ni Angelica ang kagandahan ni Ellen. (Dondon Sermino)