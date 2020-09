Wedding invitation, gown inilantad: Mga nanay nina Kathryn, Daniel binulabog mga fan

Tandem ang mag-future balae na sina Karla Estrada at Min Bernardo sa pagpapa-hopia sa mga fan nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo.

Hopia (for hope, hoping, umasa, paasa) nga ang naisip ng mga fan sa mga magkakasunod na post nina Karla at Min.

Nauna nga si Min, ang nanay ni Kathryn, na nag-post ng animo tela ng wedding gown, or lace, at walang masyadong explanation, at sa halip ay simpleng caption lang ang inilagay, ang K at N na sa gitna ay may singsing.

Sa Instagram naman ni Karla, ang nanay ni Daniel, ay ganun din ang nakalagay na caption, na may K at singsing sa gitna, at N sa dulo. Ang photo ay wedding invitation.

Kaya ang mga fan ng KathNiel, halos mabaliw na sa kakahula.

May iba naman na humula sa IG ni Karla na baka pakakasal na ito sa dyowang si Jam. Pero sey nga nila, kung si Karla ang ikakasal, dapat ay K at J ang caption, di ba?

Pero, marami nga ang nagsabi na ang caption na K (singsing) N na ‘yan ay para sa sitcom nina Kathryn at Daniel. Feeling nila, kinasal ang dalawa sa sitcom, o mag-asawa ang role ng dalawa.

Sabi ko nga, sa panahon ngayon, walang artista na magbabalak pakasal. Siyempre, mas gugustuhin ng mga lalake na bigyan ng magarbong kasal ang kanilang mapapangasawa, lalo na kung kasinglaking artista ni Kathryn.

Pero `yun na nga, nataranta, nabulabog ang mga fan sa paandar ng mag-‘balae’ ha!

Well, abang-abang ang mga fan sa mga susunod na paandar ng dalawa tungkol sa kanilang mga anak.

Ruffa, Herbert magkasama sa Batangas

Spotted nga rin sa Batangas area sina former Quezon City Mayor Herbert Bautista at former beauty queen Ruffa Gutierrez.

Ano nga ba ang ginagawa nila sa Batangas?

Well, may mga nagtsika sa akin na ang dalawa ang bagong tandem ng Kapamilya channel na ipakikilala sa susunod na buwan.

Mag-asawa nga raw ang role nina Ruffa, Herbert, at bongga, dahil sila lang naman ang gaganap na mga magulang ni Kathryn sa sitcom na sa kasalukuyan ay tini-taping sa Batangas.

Mukhang klik ang tandem na ito, dahil di ba nga, beauty queen at politiko sila sa tunay na buhay. At kaaliw dahil kung height ang pagbabasehan, sobrang laki ni Ruffa, kung ikukumpara kay Bistek.

So, kuwela, di ba?

Ang alam ko, kasama rin sa sitcom na ito sina Gardo Verzosa at Dennis Padilla. Mukhang may isang babae rin silang pagsasaluhan sa sitcom.

Abangan!