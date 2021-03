Wedding anniv nina Richard, Sarah eksklusibo sa Abante FB

Kahapon (March 14) ang first wedding anniversary ng mag-asawang Richard Gutierrez at Sarah Lahbati.

Maaga pa lang ay binati ko na sila.

Nang maka-text ko si Sarah, papunta na sila sa White Plains para sa Sunday family bonding nila kina Eddie Gutierrez at Annabelle Rama at sa iba pang mga miyembro ng pamilya Gutierrez.

So, kasama ang pamilya Gutierrez sa first wedding anniversary celebration ng mag-asawa.

Madalas din sa bahay nina Tito Eddie at Bisaya ang nanay ni Sarah na si Esther Lahbati, kaya for sure ay kasama rin siya kahapon.

Ka-join din ako sa family bonding nila kahapon, kaya ipapalabas ko ang tsikahan ko kina Richard at Sarah sa “Anything Goes” sa Abante News Online on Wednesday, 2:00PM.

Anyway, ang alam ko, plano nina Richard at Sarah na mag-beach kasama ang mga anak na sina Zion at Kai bago mag-Holy Week.

Sobrang favorite rin kasi nilang apat ang pagpunta sa beach, so habang hindi pa bumabalik si Richard sa taping ng “FPJ’s Ang Probinsyano” ay magbi-beach na muna siya kasama ang kanyang pamilya.

Ang alam ko, after Holy Week pa ang resume ng lock-in taping ng “FPJ’s Ang Probinsyano”.

***

Catriona, Sam may pasabog sa ‘Grateful Tuesdays’

Nakatsikahan ko kahapon ang businesswoman/philanthropist na si Chemist Pinky Tobiano.

Naikuwento ni Chemist Pinky na sa pilot telecast ng third season ng online show niya na “Grateful Tuesdays” bukas ay hindi lang ang co-hosts niyang sina Jaya at Zephanie ang makakasama niya.

“I’m excited dahil special guest namin si Catriona (Gray). Marami kaming surprises. Marami kaming pasabog,” sabi ni Chemist Pinky.

Sinagot ko naman ‘yon ng, “Mas magandang pasabog kung guest din ninyo si Sam Milby and magkukuwento silang dalawa ni Catriona ng mga plano nila sa relasyon nila. Hahaha!”

“Malay mo, mapanood mo rin si Sam. Basta, maraming surprises and pasabog, so better watch our pilot show for our third season!” sey pa ni Pinky.

Naku, noong una kasing mag-guest si Catriona sa “Grateful Tuesday” na kinunan pa sa The Farm at San Benito, kasama rin naman talaga si Sam, pero hindi ito nag-on cam.

Bukas kaya, sabay na na mapapanood sa “Grateful Tuesdays” ang mag-sweethearts?

Puwede namang mag-appear din doon si Sam para mai-promote na rin niya ang finale week ng ABS-CBN teleserye nila nina Iza Calzado at Jodi Sta. Maria, ang “Ang Sa Iyo Ay Akin”.

Siyanga pala, sa Cornerstone Entertainment at Chemist Pinky Tobiano Facebook pages at CS Entertainment Kumu channel mapapanood ang “Grateful Tuesdays” at marami silang prizes na ipinamimigay plus mga nangangailangang tinutulungan!