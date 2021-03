Website ng gobyerno inatake ng hacker – NBI

Kinumpirma ng National Bureau of Investigation (NBI) ang cyberattack sa main website ng pamahalaan.

Ayon kay Vic Lorenzo, chief ng NBI Cybercrime Division, nakaranas ng ‘denial of service attack’ ang website www.gov.ph.

Gayunman, hindi pa tiyak ng NBI kung ang cyberattack ay isang insidente ng protesta kaugnay sa napaslang na 9 na aktibista sa police raid sa Calabarzon.

Sinabi ni Lorenzo na hindi magiging available sa mga user ang ang website dahil sa ginawang pag-atake.

Nananatiling inaccessible ang website hanggang Huwebes ng hapon.

Humihingi pa ang NBI ng mga mahahalagang impormasyon mula sa Department of Information and Communications Technology (DICT) para opisyal na makapagsimula ng imbestigasyon.

“We are confident that we can track down the hackers­ responsible for the attack kasi may mga previous incident na,” ayon kay Lorenzo.

Nalaman na unang nagpadala ng email sa media ang ‘Cyber PH for Human Rights’ at nagsabi na nagtagumpay sila sa denial-of-service attack sa gov.ph.

Layunin umano ng grupo na maihatid kay Pangulong Rodrigo Duterte na itigil ang pagpaslang sa walang armas na indibidwal.

“We come before the public today to stand in solidarity against the worsening human rights situation in the country and to call for justice for the massacre of nine activists, and for countless more unarmed civilians who had lost their lives under this regime,” ayon pa sa grupo.

“Hackers ‘could easily claim’ infiltration of data bases. However, this could be just for “bragging purposes or of course, plain and simple activism,” dagdag ni Lorenzo.

Nabatid na binabantayan ng NBI ang grupo na posibleng nasa likod ng cyberattack sa government site.

Nabatid na noong 2012, nagkaroon na ng malawakang pag-atake sa mga website ng pamahalaan kasunod ng pagkakaaresto sa isang notorius hacker. (Juliet de Loza-Cudia)