‘Weakest’ case vs De Lima, usad-pagong

Muling ipinagpaliba­n kahapon ng korte ang arraignment laban kay Sen. Leila De Lima hinggi­l sa ikalawang drug trade case nito, na dating binanggit ng senadora na pinakamahina sa tatlong kaso.

Sa ipinalabas na kautusan ni Muntinlup­a City Regional Trial Court (RTC) Branch 205 Judge Amelia Fabros-Corpuz, muling ipinagpaliban nito ang pagbasa ng sakdal laban kay De Lima upang mabigyan ng pagkakataong makapagsumite ng komento ang panig ng tagausig hinggil sa dalawang Motion for Reconsideration (MR) na inihain ng mga abogado ni De Lima.

Sa inihaing mosyon ng kampo ng senadora, itinutulak nilang maibasura ang kaso laban dito at mabaligtad ang pagbasura ng korte sa naunang Motion for Legislative Furlough ng senadora para makadalo ito sa mga sesyon ng Senado.

Binigyan naman ng korte ng sampung araw ang panig ng prosekus­yon upang isumite ang kanilang komento sa dalawan­g petisyon ng senadora­.

Sa nasabing kaso, sina De Lima at isang Jose Adrian Dera ay may koneksyon umano sa high profile inmate ng New Bilibid Prison na si Peter Co.

Nangikil umano si De Lima kay Co sa pamamagitan ng pamangkin umano niyang si Dera noong Marso 2016. Itinanggi na ni De Lima na kilala niya o kamag-anak niya si Dera.