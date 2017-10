Watson, French Pharma pinagmulta

Dahil sa umano’y iligal na pagpu-promote at pag-a-advertise ng dengue vaccine na ‘Dengvaxia’, pinagmulta ng Food and Drug Administration (FDA) ang French pharmaceutical giant na Sanofi Pasteur, Inc. at ang drug and beauty chain na Watsons Personal Care Philippines.

Binantaan rin ng FDA ang Sanofi at Watsons na ang anumang susunod pang mga paglabag sa mga FDA-implemented laws, rules and regulations na gagawin nila sa hinaharap ay may katapat na mas mabigat na parusa tulad ng kanselasyon ng kanilang License to Operate (LTO), Certificate of Product Registration (CPR) at pagpapasara ng kanilang mga establisimyento.

Ayon kay FDA Director General Nela Charada Puno, hindi siya magdadalawang-isip na kanselahin ang LTO, gayundin ang CPR ng mga kumpanya kung ipagpapatuloy nito ang paglabag sa batas.

Nabatid na nilabag umano ng dalawang kumpanya ang Republic Act 9711 o ang Food and Drug Act of 2009 at Section 2.3 ng Administrative Order (AO) No. 65 na nagsasaad na, “No pharmaceutical product classified by BFAD as prescription or ethical drug shall be advertised or promoted in any form of mass media except through medical journal, publications and/or literature solely intended for medical and allied professions.”

Ang Dengvaxia, o bakuna laban sa dengue, ay manufactured ng Sanofi at klasipikado bilang isang prescription product at nadiskubre ng FDA na iligal na ipinu-promote at inia-advertise ng una at ng Watsons ang naturang dengue vaccine sa mga malls, sanhi upang patawan sila ng multang P5,000.