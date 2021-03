Waste segregation kada barangay hinirit

IMINUMUNGKAHI ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa local government units (LGUs) na magpasa ng isang ordinansa na nag-aatas sa mga barangay na ipatupad ang waste segregation.

Ayon kay DENR Undersecretary for Solid Waste Management and LGUs Concerns Benny Antiporda, dapat tutukan ng mga lungsod at munisipalidad sa buong bansa ang waste segregation mula sa pinanggalingan nito o waste segregation at source para maging epektibo ang pagkolekta at pagtapon sa mga basura.

Muling nanawagan si Antiporda na maging epektibo ang panga­ngasiwa sa solid waste sa isang dayalogo sa pagitan ng Cavite provincial, city at municipal environment officers na inorganisa ng EcoWaste Coalition noong Marso 3.

“Propose to your local council to create an ordinance that will act on those who do not practice segregation in their barangays,” ani Antiporda. (Riz Dominguez)