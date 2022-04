Washington binalot ng tensyon, 3 sugatan sa pamamaril

Tatlo katao ang sugatan matapos na walang habas umanong magpaputok ng baril ang hindi pa nakikilang suspek malapit sa isang prominenteng prep school sa Connecticut Avenue, Northwest Washington noong Biyernes ng umaga.

Hindi pa natutukoy ang motibo ng pamamaril gayundin ang suspek kaya agad na isinara ng pulisya ang paligid ng Edmund Burke School at nagsagawa ng door-to-door na paghahanap sa mga kalapit na gusali.

Ayon kay Assistant Police Chief Stuart Emerman, nagtagal ng isang minuto ang pagpapaputok ng suspek. Dalawa sa mga suspek ang kritikal umano ngayon sa ospital habang ligtas na sa peligro ang menor de edad na nagtamo rin ng tama ng bala ng baril.

Sinabi ng law student na si Deaven Rector, 22-anyos, at nakatira sa AVA Van Ness apartment building na sa gusali nila nagmula ang tatlong sunod-sunod na putok ng baril.

Sa nasabing lugar din matatagpuan ang mga opisina ng ilang embahada ng ibang bansa, Howard University School of Law at ang Van Ness campus ng University of the District of Columbia na agad umanong ini-lockdown matapos ang insidente.

Ini-lockdown na rin ang sikat din na Sidwell Friends School para sa seguridad ng mga bata.