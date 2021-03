Wapakels sa mga basher: Kylie, Jake panay tukaan sa IG

Ang daming nagpapayo kay Kylie Verzosa na ‘hiwalayan’ si Jake Cuenca. At `yon ay dahil nga sa prank na kunyari ay aalukin niya ng kasal ang dyowa, pero ang ending, tinanong lang kung kumain na.

Nairita nga ang mga netizen, dahil feeling nila, pinaglaruan, ginawang tanga ni Jake ang beauty queen. Na hindi nga raw dapat, dahil kitang-kita sa mukha ni Kylie ang pagkadismaya.

Anyway, dedma na si Jake sa batikos, at doto suporta naman si Kylie sa kanya.

“The only opinion that matters when it comes to our relationship is yours. I love you Kylie. Unapologetically in love with you,” chika ni Jake kay Kylie.

At malabo nga na dahil lang sa ‘prank’ na `yon, na sabi nga ni Kylie, sa simula pa lang ay alam na niya, na hihiwalayan niya si Jake.

“I am so lucky to have you (Jake). I love you boo,” sabi pa ni Kylie.

“No feelings or humans were hurt while filming this video hehe. Peace and love,” sey pa ni Kylie sa mga basher ni Jake.

So, kung si Kylie nga ay hindi nasaktan, bakit naman kailangang masaktan ang iba, di ba?

At kita niyo naman, sa mga IG story nila, at IG post nila, panay ang tukaan nga nila, at wala silang pakialam sa sasabihin ng mga basher nila, ha! So, hayaan na lang natin silang lumigaya. (Dondon Sermino)