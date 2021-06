Wapakels sa edad: Maris palaban sa pag-ibig kay Rico

Ang daming kontra sa relasyong Maris Racal at Rico Blanco, ha!

Ang feeling, o talak ng marami, masyado na raw matanda si Rico para kay Maris.

Si Maris ay 23 years old sa September 22, at si Rico naman ay nag-48 nitong March 17. Mahigit doble nga raw ng edad ni Maris ang agwat ng edad nila ni Rico.

Tanong ng ibang netizen, wala raw bang makita si Maris na halos kasing-edad lang niya?

“Age is just a number!” ang sabi ni Maris.

Na totoo naman, wala namang edad-edad sa mga nagmamahalan, di ba? At napatunayan `yan nina Zsa Zsa Padilla at Dolphy, Vic Sotto at Pauleen Luna, Gretchen Barretto at Tony Cojuangco, at pwede rin sa kaso nina Ai-Ai delas Alas at Gerald Sibayan. Isama mo pa sina Cong. Vilma Santos at Sen. Ralph Recto. Malayo rin ang agwat ng edad nina Sam Milby at Catriona Gray.

Well, ang mahalaga nga raw ay kitang-kita nila na masaya si Maris ngayon sa piling ni Rico. So, dedma na!

Anyway, bida nga sina Maris, Cris Villanueva, Pepe Herrera, Kim Molina, Awra Briguela, Jaya sa “MMK” ngayong Hunyo.

Gaganap sina Kim at Pepe bilang magkasintahang ipapakita na hindi batayan ang estado sa buhay sa pagpili kung sino ang mamahalin ngayong Hunyo 5.

Sina Maris at Cris naman ang mapapanood sa Hunyo 12 at 19. Na ang kuwento ay tungkol sa isang babae na walang ibang hinangad kundi ang makita ang kanyang ama.

Bukod sa dalawang kwento, muling mababalikan din ng viewers ang kwento nina Jaya at Awra. Sariwain ang pagsasadula ng buhay ni Timi (Awra) na nagkaroon ng viral video matapos niya iwkento ang sitwasyon ng kanyang lesbian na inang si Cata (Jaya). (Dondon Sermino)