Wanted: Turok model ng COVID-19

Kung pagbabatayan mga tropapips ang mga naglalabasang survey, baka mawalan ng silbi ang bangayan sa kung anong brand ng COVID-19 vaccines ang kukunin ng Pilipinas dahil tila kalahati ng populasyon natin ang ayaw, kung hindi man takot na maturukan.

Kaya naman may mga nagmumungkahi na dapat makagawa ng patok na pakulo ang gobyerno upang mapanatag ang loob ng mga Pinoy at magtiwala na ligtas ang anumang bakuna na ipapasok sa kanilang katawan para malabanan ang made in China virus na COVID-19.

Ang malaking tanong ng kurimaw natin na akalang si George Bush pa rin ang presidente ng Amerika: Sino ang taong makakakumbinsi sa mga Pinoy na magpaturok ng COVID vaccine?

Aba’y nalaman lang ng kurimaw natin na hindi na si Bush ang presidente ng Amerika nang mabalitaan niya ang panunumpa ni Joe Biden bilang bagong pangulo ng mga Kano, matapos niyang talunin sa eleksiyon noong Nobyembre si Donald Trump.

Pero sino nga ba ang magandang “poster boy o girl” para sa COVID vaccine? Si President Mayor Digong Duterte ba o si Vice President Leni Robredo? Dapat bang magpauna ring magpaturok ang mga opisyal ng Gabinete lalo na sina DOH Secretary Francisco Duque at Vaccine Czar Carlito Galvez?

Kung survey ang pag-uusapan, sabi ng kurimaw natin na malaki ang magagawa ni President Mayor Digong na makumbinsi ang mga tao na magtiwala sa bakuna dahil sa napakataas niyang approval at trust rating. Pero siyempre, dapat ikonsidera ang kaniyang edad at kailangan ingatan ang pangulo ng bansa.

Tiyak din daw na winner kung magiging poster boys ng COVID-19 vaccines ang mga alkalde na mistulang “influencer” sa social media katulad nina Isko Moreno, Vico Sotto, at pati na si Marcelino Teodoro.

Maganda rin daw na madinig na sumigaw si Willie Revillame na sa halip na jacket eh, “Bigyan ng vaccine yan!” Marami rin ang sampalataya kay Sen. Manny Pacquiao, at isama pa ang ibang mga celebrity na mayroon milyong-milyon followers.

Katunayan sa Indonesia, kasama sa listahan nila na prayoridad na maturukan ng COVID vaccine ang mga social media influencer. Bahagi raw iyon ng kanilang communication plan para mahikayat ang mga tao na magpabakuna dahil marami rin sa kanilang mga kababayan ang walang tiwala sa turok.

Sa isang survey noong Nobyembre, lumilitaw na 32% ng mga tinanong ang siguradong magpapaturok ng COVID vaccine, at 34% naman ang “posibleng” magpapaturok. Pero ang mga malamang na ayaw, 31%, ang mga alanganin 14%, at 17% ang talagang ayaw.

Sa isang survey na ginawa naman sa Metro Manila ngayon lang Enero, 25% pa lang ang sigurong pagpapaturok; 28% ang ayaw magpaturok at 47% ang alanganin pa kung magpapaturok o hindi.

Aba’y napakalaking porsiyento ng 47% kaya kailangan talagang makagawa ng paraan ang gobyerno kung papaano nila makukumbinsi ang mga tao na ligtas at epektibo ang mga bakuna.

Ngunit hindi nakatutulong sa kompiyansa ng mga tao ang mga lumalabas na balita tungkol sa mga bakunang mahal pero mababa ang bisa, at pinaghihinalaan na baka pagkakitaan lang. Lalong hindi nakatutulong ang mga balitang may mga matatanda na namatay matapos maturukan ng bakuna kahit hindi naman sure na iyon nga ang dahilan ng kanilang pagkamatay.

Kung mga adik kaya ang gawing modelo sa turok, magdalawang-isip kaya sila? Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”