Wanted sa Maguindanao massacre, hindi makakalusot – Palasyo

Masusukol din ng mga awtoridad ang natitirang mga suspek sa Maguindanao massacre.

Ito ang tiniyak ni Presidential Spokesman Harry Roque sa paggunita ng ika-11 taon ng Maguindanao massacre na maituturing na pinakamalagim na election-related violence sa kasaysayan ng Pilipinas.

Sinabi ni Roque na bagama’t nahatulan at nakakulong na ang mga pangunahing suspek na magkapatid na Ampatuan, may ilan pang patuloy na nakakalaya at wanted sa batas.

Pero hindi aniya habang panahon ay makakatakas ang mga ito sa batas dahil masusukol din ng mga awtoridad.

“May mga suspek pa rin po na hanggang ngayon ay nakakatakas ngunit mahuhuli rin po iyan at papanagutin sa ilalim ng ating batas. We will never forget,” ani Roque.

Ipinagmalaki ng kalihim na nakamit ng mga biktima ng Maguindanao massacre ang hustisya sa ilalim ng Duterte administration at nabigyan ng katarungan ang karumal-dumal na pagpatay sa mga biktima kasama na ang 34 journalist.

“Nakamit na po ang hustisya sa ilalim ng administrasyong Duterte — at least po, nakakulong na ngayon iyong magkapatid na Ampatuan. At ito po ay katarungan na rin para sa mga biktima at mga kamag-anak ng mga namatay,” dagdag ni Roque. (Aileen Taliping)