Wanted sa korte timbog pagkuha ng travel pass

Arestado ang isang 33-anyos na lalaking may warrant of arrest para sa kasong serious physical injuries matapos na mag-apply ng travel pass sa isang himpilan ng pulisya sa Quezon City nitong Lunes ng hapon.

Kinilala ni Quezon City Police District (QCPD) director Brig. Gen. Danilo Macerin ang suspek na si Regino Tejada, residente ng Brgy. Bungad sa nasabing lungsod.

Base umano sa beripikasyon, nalaman na may warrant of arrest laban kay Tejada dahil sa kasong serious physical injury na inisyu ng sala ni Judge Josephus Joannes Asis ng QC Metropolitan Trial Court

Nag-apply umano si Tejada ng travel pass sa Masambong Police Station 2 na pinamumunuan ni Lt. Col. Ritchie Claravall na naging dahilan para maaresto ito.