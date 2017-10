Wanted rehab czar?

Tweet on Twitter

Sabi nga ni Pangulong Rodrigo Duterte, na-li­berate na ang Marawi City mula sa lupit ng tero­rismo matapos ang mahigit limang buwan na karahasan ng Maute group.

Pinauwi na rin ang pinagsanib na puwersa ng militar at pulisya na ilang buwan din nanatili sa Marawi City para labanan ang puwersa ng Maute at iba pang ISIS-inspired local terrorist groups.

Marami pa rin dapat gawin ang gobyerno sa ipa­tutupad na reconstruction and rehabilitation efforts sa Marawi City.

Sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa November 13, magpapatuloy ang budget deliberations sa 2018 General Appropriations Act.

P50B ang estimate na pondong kailangan para umarangkada ang Marawi rehab plan.

Bumuo na rin ang Malacañang ng task force na mangangasiwa sa ipa­tutupad na rehabilitasyon ng Marawi at kabibilangan ng mga kinatawan mula sa iba’t ibang government agencies.

Sapat na ba ang task force na ito o kailangan may tumayong rehab czar habang ibinabangon ang Marawi City mula sa karahasan ng terorismo?

2013 nang manalasa ang super typhoon Yolanda. Tinatayang mahigit 5,000 katao ang namatay at libo-libong mga pamilya sa maraming mga lalawigan sa Visayas ang nawalan ng mga bahay.

Ilang buwan matapos ang lupit ni Yolanda, tinanggap noon ni dating Senator Panfilo Lacson ang alok ni dating Pa­ngulong Noynoy Aquino bilang Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery.

Ilan sa mandate noon ni Lacson ang pag-manage ng funding kasama na ang mga foreign assistance.





Sa interview noon ni Lacson sa Damdaming Bayan sa DZRH, puno siya ng pag-asa hindi lang para matulungan ang mga nabiktima ng super typhoon, kundi ma-implement din ang mga programa ng gobyerno para matulungan ang mga biktima na bumalik sa normal ang kanilang kabuhayan.

Pero ‘di rin nagtagal si Lacson sa puwesto. February 2015 naging epektibo ang kanyang resignation bilang rehab czar.

Katuwiran ni Lacson, tapos na daw niya ang masterplan para sa rehabilitasyon ng mga nasalanta ng bagyong Yolanda, pero sa totoo lang, dismayado rin siya sa limitadong functions ng kanyang posisyon. Wala siyang say sa pondo para ma-implement ang mga programa. Ibig sabihin, kahit gaano kaganda ang programa kung limitado naman ang kilos ng kanyang tanggapan, balewala din.

Fast forward sa 2017. Rehabilitasyon naman ng Marawi City ang pinaghahandaan ng gobyerno.

Sabi ni Senator Gringo Honasan, chairman ng Senate Ad hoc Committee on the Marawi Reconstruction and Rehabilitation Program, hindi na kailangan na magtalaga pa ng rehab czar.

Kung si Honasan ang tatanungin, si Defense Secretary Delfin Lorenzana ang may kakayahan na pangasiwaan ang rehab and reconstruction ng naturang lugar.

Kumpiyansa si Honasan na magiging epektibo si Lorenzana, dahil bukod sa pagiging administrator ng Martial Law sa Mindanao, siya rin ang chairman ng NDRRMC.

Ayon kay Lacson, dapat lang matiyak na bibigyan si Lorenzana ng sapat na manpower and resources para ma-implement ang mga programa ng gobyerno sa Marawi City.

Bukod sa kakayahan na pangasiwaan ang rehab and reconstruction plans ng gobyerno, dapat prayoridad ng sinumang mangangasiwa sa Marawi rehab plans ang accounta­bility.

Mahalaga ang konsepto ng accountability dahil bilyon-bilyong piso ang ire-release ng gobyerno para sa Marawi rehab at para hindi ito matulad sa nangyari sa Yolanda rehabilitation na hanggang ngayon hindi pa ganap na nakababangon ang mga nasalanta ng bagyo sa Visayas.