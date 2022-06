Wanted mga batang atleta

PATULOY na naghahanap ng mga mahuhusay at dekalibreng student-athletes ang National Academy of Sports (NAS) upang maging bahagi ng kanilang programa para sa Grade 7 at 8 na mapabilang sa 8 Olympic sports na siyang tinututukan ng institusyon.

Inaanyayahan ng NAS ang lahat ng mga Filipinong kabataan na may kabihasaan bilang atleta at may kahusayan pagdating sa pag-aaral na tangkaing maging parte ng anuman sa aquatics (swimming), athletics, badminton, gymnastics, judo, table tennis, taekwondo at weightlifting na mag-apply para sa NAS scholarship program hanggang Hunyo 30.

Mabibiyayaan ang mga mapipiling student-athletes ng scholarship program, kabilang ang insentibo gaya ng free tuition, free board and lodging sa NAS dormitory, pagkakaloob ng dekalidad na secondary education at pag-access sa espesyal na pagsasanay sa mapipiling pampalakasan sa mga world-class facilities.

Nakatakda ring makatanggap ng buwanang allowance ang mga atleta, gayundin ang pagkakataon na katawanin ang bansa at ang akademya sa pandaigdigang kumpetisyon at maaari sa exchange programs.

“We are calling our promising student-athletes to study here at the National Academy of Sports to help our country perform better and at a higher level during regional or worldwide sporting events, especially now that we have our world-class sports facilities and program to hone them,” pahayag ni Department of Education Secretary Leonor Briones sa isang statement. (Gerard Arce)