Wanted: Mahirap pero matalinong PCUP chief

Naghahanap na si Pangulong Rodrigo Duterte ng ipapalit sa sinibak nitong chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor (PCUP) na si Atty. Terry Ridon.

Ayon sa Pangulo, ang kailangan niya para mamuno sa PCUP ay tunay na mahirap subalit matalino at may malasakit sa mga mahihirap na Filipino.

Sinabi ng Pangulo na ang hinahanap niya ay iyong nakakaalam sa tunay na sentimi­yento ng mga nasa mahihirap na sektor at hindi nagsasamantala at nag­lulustay lamang ng pondo para sa pansariling interes.

Tinanong ng Pangulo ang ilang miyembro ng media kung may mairerekomenda ba sila na taglay ang binanggit niyang katangian para agad na maitalaga sa PCUP.

“Kayo ang mamili. Bigyan mo ako ng tao na pobre, nakakaintindi ng pobre at pobre ‘yung buhay niya but who has the brain to do it and I will appoint him tomorrow,” ayon kay Pangulong Duterte.

Isa sa mga tinitingan para sa bakanteng puwesto ay ang international award-winning na guro na si Efren Peñaflorida, na nakilala dahil sa pagtuturo sa mga batang maralita gamit ang kanyang kariton.

Sinibak ng Pangulo ang lahat ng opisyal ng PCUP kabilang si Commissioner Melissa Avanceña Ardanas na pinsan ng kanyang partner na si Honeylet Avanceña.