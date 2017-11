Wally hiwalay na sa pamilya

Aminado si Wall­y Bayola na sa kabila ng kanyang tagumpay nga­yon, hindi pa rin daw nawawala sa kanya ang trauma ng sex video scandal niya noon.

Matagal na niyang pinagsisihan ito, at napatawad na niya ang nag-upload nito, pero ang talagang umuusig sa kanyang konsiyensiya ay ang babaeng naging biktima ng sirkumstansiya, ang dating EB Babe na si Yosh Rivera.

Lalo na nga raw na hanggang ngayon ay nagtata­kip pa rin ito ng kanyang mukha dahil siguro sa kahihiyan na ang pakiramdam ni Wally ay siya ang naging daan para mawasak ang kinabukasan nito.

Anyway, matagal na itong nangyari, at nangako siyang hindi na mu­ling mangyayari ‘yun.

Buo pa rin naman daw sila ng kanyang pamilya, pero hiwalay siya ng tirahan sa mga ito.

Noon pa man daw ay ganito na ang set up nila, at walang kaso ‘yun sa kanila dahil nagkikita-kita pa naman sila at hindi niya pinababayaan ang kaniyang obligasyon sa mga ito.

Nagpapasalamat lamang siya dahil mahal sila ng mga tao na kahit lahat silang tatlong ‘Lola’ sa Eat Bulaga! ay pare-parehong nasuspinde, pero mas bongga ang mga career­ nila ngayon.

Kaya, advance Christmas wish na raw niya sa publiko na pilahan nila ang movie nila nina Paolo Ballesteros at Jose Manalo bilang sina Lola Nidora (Wally), Lola Tinidora (Jose), at Lola Tidora (Paolo), ang Trip Ubusan: The Lolas vs. Zombies na mapapanood na sa November 22.

Bela handa nang dyowain ni Zanjoe

Kung handa na raw si Bela Padilla ay handa na rin siyang maging girlfriend ito, ayon kay Zanjoe Marudo.

Ito ang pahiwatig ni Zanjoe sa nali-link sa kanya, pero up to now ay pareho nilang sinasabing best of friends lang silang dalawa.





Kasalukuyang nasa New York ngayon ang lead star ng Fallback para magbakasyon ng ilang araw at para na rin dumalo sa International Emmy Awards kung saan siya ay nominado sa cate­gory na Best Performance by An Actor sa isang episode ng Maalaala Mo Kaya.

Ang tanong ng bayan ay kung habang nasa malamig na lugar siya ni Uncle Sam ay ma-realize nito kung mahal na ba niya talaga si Bela?

Hindi raw ba pagbalik nito galing Amerika ay hindi na, ‘single but not available’ ang kanyang magi­ging status?

Lalo na at nabanggit na rin ni Zanjoe na ang closeness nila ni Bela ay hindi sa aspektong personal kung di maging sa pagpapalawak ng kanilang creative juices ay magkasun­dong-magkasundo sila.

Bakit nga naman hindi?

Anyway, sana ay manalo siya sa Emmy Awards na gaganapin sa November 20 at pati na rin sana sa puso ni Bela dahil bagay naman sila, huh!