Wallet sa likod

Ang bawat kilos at galaw natin ay mayroong layunin. Kung sumobra, maaaring makaramdam ng kirot at pananakit. Ngunitkung minsan, kahit hindi naman masyado pang gumagalaw o hindi pa malayo ang nararating ay may pananakit nangnararamdaman. Ito ang tanong ngayong linggong ito ng atingreader. Regular ang maneho nya at mas madalas nakaupo salikod ng manibela kesa naglalakad. Ngunit ang daing nya,nitong mga nakaraang linggo ay nananakit ang likuran at balakang niya, kung minsan umaabot pa sa tuhod at paa kahithindi pa kalayuan ang byahe. Mayroon din nakapagsabi natanggalin ang pitaka sa likod na bulsa. Ano po ang kinalaman ngpitaka ko, eh wala naman masyadong lamang pera?

May isang sintomas na agad tayong maiisip sa naikwento sa atinng ating reader. Ito ay ang sciatica. Mayroong malaking nerve nanagmumula sa pagsasama ng ilang branches ng spinal cord at itoay tinatawag na sciatic nerve. Ang daloy nito ay nagmumula salower back, dumadaan sa gitna ng gluteal muscles ng pwetan at tuloy tuloy sa likuran ng hita, tuhod, at binti, papunta sa paa. Kung ito ay mamamaga, maapektuhan sa kung ano mangdahilan, maaaring makaramdam ng pananakit, hindi lang ng likod, kung di lahat ng dinadaanan nito. Kaya malaking bagaykung may makakadagdag sa pagkompromiso ng nerve gaya ng isang pitaka na nasa likuran na iipit sa sciatic nerve dahil andoonmismo ang lokasyon nito. Malaking kinalaman ang muscles ditoat sa totoo lang, ehersisyo ang kinakailangan para mapatibaynatin ng husto. Ngunit ang mahalaga kung nananakit na aymaipahinga ang katawan ng mabuti. Kung minsan, maaaringmagbigay ng gamot at mag supplements, para mapabilis angpaggaling sa sintoma. Kadalasan naman ay gumaganda angkundisyon at gumiginhawa ang pakiramdam sa loob ngdalawang linggo at mistulang nagdahilan lang makalipas angisang buwan at kalahati. Kung ito ay paulitulit, angpinakmahalaga ay malaman kung ano ba talaga angpinanggagagalingan. Muscle nga lang ba, o facet joints ng spine na nagaarthritis, may umiipit sa paligid ng spinal cord gaya ng intervertebral disc (o slipped disc), o di kaya may bukol talagasa spinal cord. Ang mga ito ay makikita sa pamamagitan ng magnetic resonance imaging o MRI. Ang mahalaga ay huwagbalewalain ang kirot, katiting na pagiba ng gawain gaya ng paglipat ng wallet ay makakabuti sa kanyang kundisyon.

Hanggang sa susunod na Huwebes! Stay Healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib saDWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.