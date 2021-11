Walisin ang mga ‘di kuwalipikadong kandidato

Isang mabigat na isyu na dapat maagang resolbahin ng Commission on Elections (Comelec) ang pagtakbo ng mga kandidatong habambuhay na diskuwalipikado sa pagkandidato sa anumang posisyon sa gobyerno.

Sa ilalim ng Section 12 (Disqualification) ng Batas Pambansa No. 881, na kilala bilang Omnibus Election Code, sinumang tao na nahatulang guilty sa mga kaso tulad ng subersyon, insureksyon, rebelyon at anumang krimen na kinapapalooban ng “moral turpitude” ay swak sa tinatawag na “perpetual disqualification from any public office.” Ilan sa mga kasong maituturing na may moral turpitude ang abduction with consent, bigamy, concubinage, smuggling, rape, estafa, bribery kahit attempted pa lang, profiteering, robbery murder (kahit attempted), theft, pakikiapid, bouncing check, falsification of document, pagtutulak ng droga, perjury, forgery, frustrated homicide at mga kahalintulad na krimen.

Sa ngayon, may ilang kandidato ang tuloy sa pagtakbo sa ilang posisyon sa national at local election kahit napatunayang guilty sa mga kinakaharap na kaso. Kamakailan lamang ay naging mainit na isyu ang tax evasion laban kay presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. at hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa kung madidiskuwalipika ito o hindi. Bukod kay Marcos ay nahahaharap na rin sa diskuwalipikasyon si incumbent Surigao del Sur Cong. Prospero Pichay Jr. na dating nahatulang guilty sa grave misconduct matapos na pagtibayin ng Court of Appeals noong 2013 ang desisyon ng Ombudsman.

Dahil may kinalaman sa pondo ng bayan, swak sa perpetual disqualification ang naging kaso ni Pichay na dating chairman ng Local Water Utilities Administration. Nahatulan itong guilty sa maanomalyang paglalabas ng P1.5 milyon para sa pag-sponsor ng isang chess tournament.

Lumapit na sa Comelec si Construction Worker’s Solidarity (CWS) party-list Representative Romeo Momo at iginiit na kanselahin ang certificate of candidacy (COC) ni Pichay para sa 2022 election dahil hindi ito kuwalipikadong humawak ng anumang posisyon sa public office. Aniya, wala nang karapatan si Pichay na humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan dahil pinagtibay ng CA ang desisyon ng Ombudsman na guilty si Pichay sa kasong grave misconduct.

Batay pa sa petisyon ni Momo, nagsinungaling si Pichay nang ideklara nitong eligible siya sa pagtakbo para sa public office dahil sumagot ito ‘No’ sa tanong na: ‘have you ever been found liable for an offense which carries with it the accessory penalty of perpetual disqualification to hold public office, which has become final and executory?’

Binanggit din ni Momo ang dokumento na nagkukumpirmang kasama si Pichay sa listahan ng perpetually disqualified na muling magserbisyo sa gobyerno. “That subsequently, the Honorable Commission issued Comelec Document No. 17-0108 (LAW 16-04243) confirming that in its 09 December 2015 letter to Atty. Wendell Ian C. Perez, Graft Investigation and Prosecution Officer II, that the name of respondent Pichay, Jr. , among others, was entered in the database/list of those who are perpetually disqualified to hold public office/reemployment in the government service for purposes of subsequent elections,” paglalahad nito.

Naging matapang si Momo na kalampagin ang Comelec sa kaso ni Pichay at panggising din ito sa komisyon para kalkalin nilang mabuti ang background ng mga tumatakbo sa iba’t ibang posisyon. Kailangang maaga pa ay linisin na ang talaan ng mga kandidato at tanggalin ang mga personalidad na wala nang karapatang tumakbo batay sa isinasaad ng batas.

Napakahirap kasi na mahalal at mailuklok pa ang mga ganitong politiko. Dahil kapag naupo na sa puwesto, lalo silang nagkakaroon ng kakayahan at impluwensya upang baluktutin ang batas. Sa pamamagitan ng pagkuha ng magagaling ng abogado at pagpapairal ng kanilang mga impluwensya at koneksyon, tumatagal nang tumatagal ang usapin. Ang ending tuloy ay tapos na ang kanilang termino bago pa umaksyon ang mga kinauukulan.

Trabaho ng Comelec na salain ang mga kumakandidato sa nasyunal man o lokal na posisyon sa mga halalan. Gawin nila ang trabahong ito. Ibigay lamang sa ating mga botante ang mga kandidatong tunay na may karapatan sa pagtakbo.

Hindi lang si Pichay, hindi lang si Marcos Jr. sa halip dapat ay kalkalin nang husto ng Comelec ang mga nagsumite ng certificate of candidacy (COC) para sa 2022. Tigilan na natin ang mga lumang nakagawian at bulok na sistema ng eleksyon. Umpisahan na ang paglilinis habang may ilang buwan pa bago ang Mayo 2022. Aminado tayo, matrabaho ito para sa Comelec pero kailangan kung gusto nating iangat ang kalidad ng ating halalan alang-alang sa ikauulad ng bayan.