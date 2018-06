Walay Pilipinong napagan sa Maryland shooting – DFA

Mipadala na og pahasubo ang Pilipinas sa kagamhanan sa America subay sa nahitabong shooting incident sa Maryland niadtong Huwebes , diin lima ka tawo ang namatay.

Gisiguro sa Department of Foreign Affairs (DFA) nga walay Filipino sa mga namatay.

Nahitabo ang pagpamusil sa headquarters sa Newspater Capital Gazette sa Annapolis, Maryland.

“Our thoughts and prayers are with the families of those who lost loved ones in the tragedy in Annapolis,” matud ni DFA Secretary Alan Peter Cayetano human pahibaloa sa Philippine Embassy sa Washington kabahin sa pagpamusil.

Sa report ni Ambassador Jose Manuel Romualdez, kinumpirmar sa kapolisan sa Anne Arundel County nga lima ang namatay ug daghan ang samdan human namusil ang usa ka lalaki ng anaa na karon sa kustodiya sa kapolisan.

Gibana-bana sa embahada nga adunay 7,900 ka mga Filipino sa Third Congressional District sa Maryland nga nasakop sa Anne Arundel County.