Walay failure of election sa Marawi – Comelec

Walay natala.nga failure of elections ang Commission on Elections (Comelec) sa gipahigayung Barangay ug Sangguniang Kabataan (SK) Elections sa Marawi City.

Matud sa Comelec, nga gibuksan ug gisirad-an ang mga polling precinct sa tukmang oras.

“All polling precincts in #BSKE2018 in Marawi opened and closed on time, with 177 out of 177 clustered precincts reporting successful closing of the polls, as of 3:40 PM. #ZeroFailures,” matud ni Comelec Spokesman James Jimenez

“No turn-out data is available at this time, however anecdotal reports indicate healthy voter turn outs,” dugang ni Jimenez.

Usa ka magtutudlo ang wala makatambong sa iyang election duties.

Usa ka polis ang gibansay-bansay sa himoung trabaho isip substitute sa maong magtutudlo.

Sa kinatibuk-an miabot sa 59,893 ang gidaghanon sa mga registered voters alang sa barangay elections, samtang 25,491 ka mga botante usab sa Marawi alang sa SK elections.

Kahinumduman nga wala gidungan sa nationwide Barangay ug SK polls niadtong May 11, 2018 ang election sa barangay sa Marawi tungod sa epekto sa nahitabong gubat niadtong 2017.