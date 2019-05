Walay closure: Duterte gibiyaan sa iyang unang asawa

Sa labing unang higayun gibuksan ni Presidente Rodrigo Duterte ang iyang pribadong kinabuhi sa publiko.

Sa yang pag- atubang sa Filipino community sa Tokyo, Japan Huwebes sa gabii, matud sa Presidente nga giboyaan siya sa iyamg unang asawa nga si Elizabeth Zimmerman.

Hangtud karon matud niya nga wala siya masayud sa matuod nga hinungdankun nganong gibiyaan siya ni Zimmerman ug kung unsay iyang kasal-anan aron ipa-annul ang ilang kasal.

“Kasi po ako may asawa. Unfortunately, sadly while I really grieved the event in my life gawa ng separation, ang asawa ko umuwi sa Amerika. She’s half-German half-American. Iniwan nya ako. ‘Di ko nga malaman kung ano ang kasalanan ko na ayaw nya. Kasi marami yun eh. She never told us the reason why she was leaving me when she filed for annulment,” matud sa Presidente.

Aduna silay tulo ka anak si Presidente Duterte kang Zimmerman, silang Davao City Mayor Sara Duterte, Congressman-elect Paolo Duterte ug Vice-Mayor Sebastian Duterte. (jess campos)