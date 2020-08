Walang trabaho gawing contact tracer

Kailangang magiging epektibo ang implementasyon ng contract tracing sa pamumuno ng Department of the Interior and Local Government (DILG), na may P5 bilyong pondo sa ilalim ng panukalang Bayanihan to Recover as One Act, ayon kay Senadora Grace Poe.

Ayon kay Poe, ang mga local government official ang mas nakakakilala sa kanilang mga nasasakupan at mas may alam kung paano matutukoy ang mga taong nakasalamuha ng isang virus carrier.

Maaari aniyang kunin ng DILG ang mga barangay health worker, mga taong nakakatanggap ng conditional cash transfer, o iyong mga nawalan ng trabaho bilang contact tracer sa komunidad.

“Unang-una, nakapagbigay ka na ng trabaho. Pangalawa, natutunton pa kung sinu-sino ang mga nagkaroon ng COVID-19 para ma-isolate sila at hindi na makahawa,” sabi ni Poe.