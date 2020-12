Walang tigil putukan vs rebelde hanggang 2022

Wala ng aasahang tigil-putukan ang New People’s Army (NPA) sa gobyerno hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Rodrigo Duterte sa 2022.

Ito ang inianunsiyo ng Pangulo sa kanyang regular na mensahe sa bayan nitong Lunes ng gabi, batay sa naging rekomendasyon sa kanya ng Armed Forces of the Philippines(AFP) .

Sinabi ng Pangulo na patay na ang ceasefire sa ilalim ng kanyang pamumunno dahil hindi naman sumusunod sa kasunduan ang Kilusang Komunista.

“There will be no ceasefire ever again under my term ko pagka-Presidente. For all intents and purposes, yung ceasefire is dead. Wala na,” anang Pangulo.

Bukod sa pagtuldok sa ceasefire ay ibinasura rin ng Presidente and posibilidad na muling pagbuhay sa peace talks sa National Democratic Front dahil hindi nagkakaintindihan ang mga ito.

Sinabi ng Pangulo na gusto ng kilusang komunista na makihati ng kapangyarihan sa gobyerno kaya dapat wasakin ang mga ito.

Matatandaang sa tuwing sasapit ang Disyembre ay nagdedeklara ng tigil putukan ang gobyerno sa kilusang komunista para bigyang pagkakataon ang mga rebelde na makapagdiwang ng pasko at ngagong taon sa piling ng kanilang mga pamilya.(Aileen Taliping)