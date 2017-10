Walang TGIF! Huwebes, Biyernes at Sabado trial ni Bautista

Hahanapan ng oras ng Senado ang impeachment case laban kay Commission on Elections (Comelec) Chairman Andres Bautista.

Ayon kay Senate President Aquilino “Koko” Pimentel III, maaring isagawa ang impeachment trial sa huling linggo ng Nobyembre.

Sinabi ni Pimentel na pinaghahandaan na nila ang paglilitis at katunayan ay nire-review na ang rules at maaring gamiting batayan ang rules sa impeachment trial noon ni dating Chief Justice Renato Corona.

“There will not be any delay because we will hold trial on days when we are off from legislation work. Trial on Thursday, Friday and Saturday,” saad ni Pimentel.

Sa kabilang dako, naniniwala si Senate Minority Leader Franklin Drilon na maapektuhan ng impeachment trial ang trabaho ng senado.

“The deliberations on the proposed 2018 national budget and the TRAIN (Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act) will have to take a backseat once the Senate begins the impeachment trial against Chairman Andy Bautista,” ani Drilon.

Itinuturing naman ni Senador Francis “Kiko” Pangilinan na pagsasayang lamang ng oras ang impeachment kay Bautista dahil magbibitiw naman ito sa Disyembre.