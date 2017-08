Walang testigo, walang imbestigasyon sa Ozamiz raid — Ping

Kung walang lalabas na testigo sa madugong raid sa bahay ng mga Parojinog sa Ozamiz City noong Linggo, hindi umano bubuksan ni Sen. Panfilo Lacson ang imbestigasyon.

Ito ang sagot ni Lacson, chairman ng senate committee on public order and dangerous drugs, matapos i-refer ng Senado sa kanyang komite ang imbestigasyon sa Ozamiz raid kaugnay ng inihaing resolusyon ni Sen. Leila de Lima.

Ayon sa senador, hindi niya pag-aaksayahan ng panahon ang imbestigasyon kung walang lalabas na testigo na kokontra sa pahayag ng Ozamiz City police na nanlaban ang security ng mga Parojinog habang inihahain ang search warrant kaya nauwi sa shootout na nagresulta sa pagkamatay ng 16 katao, kabilang na si Ozamiz City Mayor Reynaldo “Aldong” Parojinog, asawa at dalawang kapatid.

“If witnesses are willing to face the senate to testify on the probability of summary executions or excesses in the police operations conducted, I believe that an investigation is in order,” wika ni Lacson.

“Otherwise, I don’t want to sacrifice the time of the senate for our budget hearings that will start early next week, not to mention the pending bills that I have to tackle in my committees,” pagdidiin ng senador.

Sa inihaing resolusyon ni de Lima, binanggit nito na bago namatay ang isa sa malubhang sugatan sa raid, nailahad umano nito na walang naganap na palitan ng putok bagkus ay pinadapa ang alkalde at ang mga kasamahan nito sa bahay bago sila hinagisan ng granada.

Ikinatwiran din ni de Lima ang paglabag ng raiding team sa patakaran ng Philippine National Police (PNP) at ng Rules of Court na sa araw lang dapat isilbi ang search warrant at hindi sa gabi o madaling araw.

Ani de Lima, ganitong estilo din ang ginawa ng CIDG Region 8 nang salakayin at mapatay sa kulungan si Albuera, Leyte Mayor Rolando Espinosa noong Nobyembre 2016.

“A search warrant is not a warrant to kill, or death sentence , and the suspicious pattern of how search warrant are being implemented by the PNP, especially by Chief Inspector Espenido, resulting in the killing of a considerable number of human beings…” pahayag ni De Lima.