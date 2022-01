‘Walang taxi, ‘di ako nagmamadali’ Bea naimbyerna, kinumpara kina Marian, Anne, Jen

Ramdam ang pagiging honest ni Bea Alonzo sa mga sagot niya sa mga netizen na nag-uusisa sa mga ganap sa kanyang career, personal na buhay.

Sinamantala nga ng mga follower niya ang pa-‘Ask Me’ ni Bea sa Instagram, at lahat ng mga tanong tungkol sa pag-aasawa, pagbubuntis, career sa GMA, ay sinagot niya.

Unang tanong kay Bea, na sagot nga sa mga nagsasabing binuro lang ng GMA ang aktres, ‘Can’t wait to see you in a teleserye with GMA. Matutuloy na ba this year?’

“Yes! Yes! Yes! We’ll announce very, very soon. I’m so excited!” sagot ni Bea na may mga smile emoji pa.

Kasunod na tanong, ‘May upcoming movie po kayo?’

“Meron. With Alden. Lock in shoot na kami this Feb!” sagot ni Bea, na excited na ngang mag-shooting kasama si Alden.

Pangatlong tano, ‘What’s your advice on losing weight in my 20s? Parang ang hirap na.’

“What??? Ang hirap na? I’m telling you, it’ll only get harder in your 30s. But with diet and exercise, you can do it. And to be honest, the right way talaga is to prioritize you health, lalo na sa panahon ngayon, and then weight loss will follow.”

Aliw ang tanong na, ‘What do you like about Dom?’

“The way he loves me. The way he takes care of me. Sarap pala ng inaalagaan!” tila kinikilig na sagot niya.

Pero, kaloka rin ang kasunod na tanong, na sa totoo lang ay kinaiinisan ng marami, o halos lahat ng babae. Ang tanong nga kasi, ‘You’re not getting ay younger po, when will you get married and have kids like Marian Rivera, Anne Curtiz, Jennylyn Mercado, etc.”

At heto nga ang kuwelang sagot ni Bea:

“May taxi ba? Hahahaha!

“Hindi ako nagmamadali.

“I’d like to take my time. It’s not a race, after all.

“I believe we all have our own timeline.”

Oh, bongga, di ba? Wala nga naman taxi, at hindi siya dapat ikumpara kina Marian, Anne, Jennylyn!