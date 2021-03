Walang takot sa ERC – consumer group : Meralco, pakner tumiba ng P5.3B tongpats

PUMALO na sa P5.3 bilyon ang sobra-sobrang binabayad ng Manila Electric Company (Meralco) sa Quezon Power Philippines Ltd., ayon sa kuwenta ng Matuwid na Singil sa Kuryente Consumer Alliance Inc.

Nitong Pebrero ay umabot sa P469.7 milyon ang dagdag na bayad ng Meralco sa Quezon Power dahil mas mahal ng P3 per KWH ang singil nito sa kuryente kumpara sa iba pang coal power plants.

Ang Quezon Power ang pinanggagalingan ng pinakamahal na kuryenteng binibili ng Meralco na sinisingil naman sa mga customer nito.

Pebrero 2021 naman ay P7.2987 per kilowatt hour ang kuryenteng sinisingil ng Quezon Power samantalang ang susunod na pinakamahal na kuryente ay nasa P6.1181 per kWh. Ang Quezon Power ay pag-aari ng EGAT ng Thailand na partner ng Meralco sa San Buenaventura Power company.

Ang sobrang binabayad ng Meralco consumers para sa kuryenteng galing sa Quezon Power ay sapat na para mapabakunahan laban sa COVID19 ang 5.25 milyong Pilipino gamit ang Pfizer COVID19 vaccine, 10 milyon kung ang bibilhin ay bakuna ng Johnson & Johnson, at 13 milyon naman kung Astra Zeneca.

Nabatid na Oktubre 2020 pa nirereklamo ng MSK sa Energy Regulatory Commission (ERC) ang pagbili ng Meralco ng mahal na kuryente sa Quezon Power.

Sa kuwenta ng MSK, mas mahal ng 58% ang kuryenteng binibili sa Quezon Power kumpara sa iba pang mga coal plant.

Imbes na imbestigahan at pababain ang presyong sinisingil ng Quezon Power, hinayaan pa ng Meralco na pataasin pa nito ang sinisingil na kuryente na pinapasa lang nito sa consumers.

Nababahala ang MSK dahil tila kampante ang Meralco at Quezon Power na hindi ito bubusisiin ng ERC.

“It is alarming why Meralco and QPL (Quezon Power) seemed very confident that the ERC will not look into these practices,” sabi ni MSK convenor David Celestra Tan.

Kahit tumaas ang coal prices sa world market, wala sa kalingkingan sa tinaas na presyo ng Quezon Power ang ibang coal plants.

Ayon sa MSK, 2.6% lamang ang tinaas ng presyo ng ibang coal power plants samantalang 17.6% naman ang Quezon Power.

Kahit noon pang 2002, mas mahal ng 10 hanggang 20% ang singil ng Quezon Power kaysa sa iba pang supplier ng kuryente ng Meralco.

Bilyon-bilyon ang sobrang singil nito sa kuryente sa mga tao at nagtataka ang MSK kung bakit dumoble at nagtriple pa ang premium nito kumpara sa iba. (Eileen Mencias)