Walang take-over sa e-power bill – Medialdea

Walang take -over sa mga private establishment na nakapaloob sa panukalang nagbibigay ng karagdagang kapangyarihan kay Pangulong Rodrigo Duterte para tugunan ang COVID-19 crisis.

Paglilinaw ito ni Executive Secretary Salvador Medialdea sa kanyang pagharap sa binuong Committee of the Whole ng Kamara.

Ayon sa kalihim , ang takeover sa mga private establishment ay gagawin lamang kung kakailanganin.

“We only desire such a power to be legislated because the virus we are up against is so unpredictable and can spread rapidly in a community. The power to take over is intended merely as a standby power in the event the crisis reaches its worst,” ayon kay Medialdea.

Tiniyak pa ng opisyal na walang pagmamalabis na gagawin sa ipagkakaloob na ‘special powers’ na hinihiling sa Kongreso para sa Pangulo para masolusyunan ang krisis na dulot ng coronavirus outbreak.

Kaugnay nito, nilinaw din ni Deputy Speaker at Camarines Sur Rep.Luis Raymund ‘LRay’Villfuerte na hindi take –over kundi ‘direct operation’ ang tinutukoy ng panukala.

Dito umano ay pinapahintulutan ng panukala ang Pangulo na direktang pangasiwaan ang operasyon ng public transportation system para sa pagdadala ng mga health, emergency at frontline personnel. (Eralyn Prado)