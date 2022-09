Walang shortcut sa tagumpay – Noli

HINAMON ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman na si Jose Emmanuel “Noli” Eala ang mga pambansang atleta at coaches na gawin ang lahat ng kanilang makakaya dahil wala aniyang maiksing daan patungo sa tagumpay.

“There is no shortcut to success and that is something that we always have to remember. We cannot produce champions in an instant. We have to sustain our programs, be consistent and efficient in the way we do things. Kaya ng atletang Pilipino na makipagsabayan kahit kanino kung siya ay mabibigyan ng tamang suporta at kalinga,” sabi ni Eala sa ikalawa nitong pagdalo sa flag ceremony ng PSC sa Rizal Memorial Sports Complex Lunes.

Isa sa pinatutungkulan ni Eala ang pagwawagi ng pamangkin nito na si Alexandra “Alex” Eala na sa edad na 17-taong gulang ay nagawang itala ang pinakabagong kasaysayan sa Pilipinas sa pagwawagi nito ng US Open Juniors singles event sa USTA Billie Jean King National Tennis Center sa Flushing Meadows sa New York.

Ang tagumpay aniya ni Eala ay muling nagpakilala sa husay ng mga atletang Filipino.

“Nakita natin ang pagbubuklod-buklod, ang pagkakaisa ng mga Fiilipino dahil sa sports. Sports unites, and if there is unity in sports, then, we can use sports to further build a nation,” sabi pa ni Eala. (Lito Oredo)