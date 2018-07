Walang secret deal sa China – Cayetano

Taliwas umano sa akusasyon nina da­ting Pangulong Benigno “Noynoy” Aquino III at Vice President Leni Robredo, walang tinatago na anumang sikretong kasunduan ang Duterte Administration sa China.

Ito ang depensa kahapon ni Foreign Affairs Secretary Alan Peter Ca­yetano sa harap ng paha­yag ni Aquino na dapat maging transparent ang Duterte Administration sa pakiki­pag-negosasyon sa China kaugnay sa West Philippine Sea gayundin ang naging babala ni Robredo na nasa “losing advantage” ang Pili­pinas sa desisyon nito na isantabi ang na­ging pagkapanalo sa Arbitration Court kapalit ng pagkakaraoon ng magandang relasyon sa China.

Sinabi ni Cayetano na kapwa nabibigyan lamang ng maling impormasyon sina Aquino at Robredo ukol sa rela­syon ng Pilipinas sa China, giit ni Cayetano nang makipagpulong siya kay Chinese Foreign Minister Wang Yi at ang pakiki­pagpulong naman ni Pangulong Duterte kay Chinese President Xi Jinping ay pawang nakarekord.

“There were no secret meetings and no secret deals with China,” paglilinaw ni Cayetano.

Buwelta naman ni Cayetano kay Aquino ay kung ang administra­syon nito ay naging transpa­rent din nang kunin si Senator Antonio Trillanes na negosyador sa Beijing.