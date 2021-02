Walang respeto sa namatay! Rappler kinuyog sa pambabastos kay Bro Eli

Pinutakte ang Rappler ng ilang netizen­ na hindi natuwa sa kanilang artikulo hinggil sa kamatayan ng ‘Ang Dating Daan’ founder Brother Eliseo ‘Eli’ Soriano kahapon.

Sa Rappler report ay sinabing si Soriano ay tumakas sa Pilipinas habang nahaharap sa magkakasunod na kaso at kilala ito sa TV program na ‘Ang Dating Daan’.

“Sorry, pero grabe naman to! Yan talaga highlight ng buhay nya? Mahirap ba rumespeto ng namayapa?” komento sa Twitter ni The Philippine Star journalist @edupunay.

“Hindi ako miyembro ng ADD pero grabe ang BASTOS nito. Tapos isisigaw nila FREEDOM OF THE PRESS,” ayon naman kay Radyo Inquirer reporter @erwinaguilonJD.

@NatanielDF: “Shame on your Rappler. Bro Eli never fled to avoid any cases.”

@LEVEL47: “Hanga ako sa prinsipyo mo Rappler sa mga investigative reporting for truth in governance. Still do. Pero SENSITIVITIES naman sa reporting­ ng death, sa headline, sa caption.”

@iskabaker: “Hanggang kamatayan ang pagdisrespeto? Nakakasuka ka @rapplerdotcom”

Matatandaang sumakabilang buhay sa edad na 73 si Soriano.

Ang pagkamatay ni Soriano ay kinumpirma sa social media page ng kanyang radio and television program kahapon ng umaga.

Hindi naman tinukoy ang dahilan ng pagpanaw ng ADD founder.

“It is with deep sadness, yet with full faith in the Almighty, that we announce the pas­sing of our beloved and one and only Bro. Eliseo ‘Eli’ Soriano — a faithful preacher, brother,­ father, and grandfather to many,” naka post sa Facebook Page ng ‘Ang Dating Daan’.

Samantal, tiniyak naman ng mga kasamahan ni Soriano sa ADD na ipagpapatuloy nila ang mga programa at proyektong nasimulan nito. ­(Juliet de Loza-Cudia)