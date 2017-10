Walang repeat!

By Elech Dawa

Tinalo ng UP ang De La Salle University 98-87 sa first round ng UAAP Season 80 men’s basketball noong Sept. 23.

Sa muling pagtatagpo sa second round kahapon sa FilOil Flying V Centre sa San Juan, hindi na pumayag ang defending champions na madalawahan.

Nagwala ang ‘Mayhem’ ng DLSU na si Ben Mbala para dominahin ang laro sa isinumiteng 27 points, 14 rebounds, three assists at tig-isang steal at block para ihatid ang Green Archers sa 7-2 card. Umayuda si Ricci Rivero ng 20 points.

Sa first 20 minutes ng laro ay may 20 points na agad ang 6-foot-7 Cameroonian na si Mbala na sinandalan ng La Salle sa 51-27 halftime lead.

Hindi rin pinatawad ni Mbala ang kamador ng Fighting Maroons na si Paul Desiderio na nadiyeta sa katiting na seven points, pangunahing dahilan kaya lumobo nang hanggang 28 ang lead ng Archers.

Sa first round meeting ng dalawang koponan ay nakapagsalansan si Desiderio ng 30 points. Kahapon ay dalawa lang sa 13 pukol ang naipasok niya.