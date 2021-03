Walang raket: Gloc-9 aminadong kinakapos na ng datung

Aminado naman ang rap icon/composer na si Gloc-9 na isa siya sa masasabing naapektuhan ng pandemya. Nababasa namin ito sa pamamagitan ng mga social media post ng kanyang misis/manager na si Thea Gomez Pollisco.

Hindi sila nagkukunwari at nagpapanggap na okay na okay sila tulad din ng karamihang singer, performer sa bansa.

Una nga naman, ang live gigs, shows at concerts ang talagang isa sa primary source of income ng mga performer na nawala. Pero, sa kabila nito, isa rin si Gloc-9 sa hindi muna nagte-take ng risk sa mga live show.

Inamin ni Thea sa kanyang Facebook post na hindi muna talaga sila tumatanggap ng live guesting dahil ayaw rin nilang ipakipagsapalaran ang kanilang health at safety.

Ayon dito, “Read an article on pep na madami nagpa-positive sa live shows and teleseryes. This is the main reason kaya di kami pumapayag muna mag guest sa ngayon hindi dahil ayaw namin kungdi di pa talaga safe. As much as we want to still continue at magka-work safety ng mga artist ang priority. Sana dumating na sa panahon na pwede na at di na tayo matatakot lumabas at magpatuloy.”

Isa rin sa sumang-ayon sa post na ito ng Misis ni Gloc-9 ay ang Mister naman ni Jolina Magdangal ng River Maya na si Mark Escueta.

Pawi sunod sa luho kay Mega

Hayan, ang dami tuloy netizens na nainggit ngayon kay Pawi. Si Pawi ay isang aspin (Asong Pinoy na pagala-gala) na napamahal agad sa Megastar na si Sharon Cuneta at nakita nito sa set nila sa Olongapo.

Sa mga follower ng Instagram account ni Sharon, masusubaybayan ang naging journey ni Pawi dog na kung tawagin nito ay Prince Pawi.

Aba, eh, mala-prinsipe naman talaga ang buhay ngayon sa piling ng Megastar. Pagka-rescue pa lang dito, may post na si Sharon sa kanyang supplier at nag-request na ng goyard collar para sa aso at naka-specify pa na orange with a pendant with the name Pawi raw na naka-engraved. Sinabi rin nito na “Gosh you can get him a Vuitton collar just get the best one please!”

Bida rin ang aspin sa mga post ni Sharon. Nandiyang na-find-out na may enlargement of the heart pala kaya mega-request ito ng prayer. Pati sa kanyang leading man na si Marco Gumabao.

At ang latest nga, ang post nito na Vuitton collar na hinihintay na raw niya. Nasa veterinary clinic pa rin kasi ang aso.

So dahil sa mga post na ito ni Mega, given naman na kung ikukumpara siguro ang aspin na si Pawi sa napakaraming taong salat at talagang walang-wala ngayon, hindi nga maiiwasan na mas marami ang naiinggit sa “fate” ng aspin ngayon sa kamay ng Megastar. Na siyempre, saludo naman ang karamihang netizens sa pagmamahal na ito ni Sharon sa aso.

“Very blessed si Prince Pawi.”

“Omg parang nanalo ng lotto si Pawi.”

“Gusto ko na lang din maging dog.”

“Iba talagang magmahal si Sharon Cuneta.”