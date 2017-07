Walang pwedeng ipagmalaki si Duterte — De Lima

Tweet on Twitter

Kung si Senador Leila de Lima ang tatanungin, walang pwedeng ipagmalaki si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pangalawang State of the Nation Address (SONA) sa Hulyo 24 — kundi patayan at mga kasinungalingan.

“Ano naman kaya ang pwede niyang ipagmalaki sa SONA? Mga patayan? Mga kasinungalingan?” wika ng senadora.

Pinaalalahanan din ni De Lima si Duterte na bigo ang mga pangako ng Pangulo dahil lampas at tapos na ang itinakda nitong deadline para tapusin ang problema sa droga ngunit namamayagpag pa rin ang illegal drugs at kriminalidad.

“Paalala po sa kanya, lampas lampas na po ang kanyang deadline ng 3-6 months ‘yung droga nandiyan pa rin, bumalik na nga sa Bilibid kasi hinayaan nilang mamayagpag ‘yung mga drug convicts na ‘yan. In exchange doon sa pagtestify nila sa akin, yung mga totoong drug lords? May nahuli na ba? Yung may kasong katiwalian, hindi ba pinalaya nila?” giit ni De Lima.

Bukod dito, tinukoy din ng senadora ang iba pang mga ‘napakong’ pangako ni Duterte.

“Yung ENDO, yung sweldo ng sundalo at pulis? Yung traffic, kumusta na ba? Bumababa ba yung mga presyo ng bilihin? Tumataas ba ang halaga ng piso? At bakit hinahayaan ng gobyernong ito na angkinin ng bansang Tsina ang mga teritoryo natin sa West Philippine Sea? Ano ho ang ipagmamalaki nila o ipagmamalaki ng pangulo sa SONA?” banat pa ng senadora.