Walang pasok sa Nov. 13–15

Idineklara ng Malacañang na special non-working days ang November 13-15 sa buong Metro Manila, Bulacan at Pampanga alinsunod sa inilabas na Proclamation 332.

Layon nito na bigyan-daan ang maayos na pagdaraos ng 31st Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and Related Summits na dadaluhan ng ASEAN leaders at ASEAN Dialogue Partners na gagawin sa National Capital Region (NCR) at Clark Field, Pampanga.

Inaasahang ikatutuwa ng mga estudyante sa Metro Manila ang deklarasyon ng Malacañang dahil magiging isang linggo silang walang pasok sa paaralan.

Naunang sinuspinde ng Metro Manila Council sa ilalim ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang pasok sa November 16 at 17 para bigyan-daan ang maayos na pagdaraos ng ASEAN summit.

Nagpalabas na rin ng anunsiyo ang Supreme Court (SC) sa pagsuspinde ng pasok sa mga korte sa panahong gaganapin sa bansa ang ASEAN summit sa Nobyembre.

Ayon sa SC walang pasok sa lahat ng mga hukuman sa National Capital Region, Bulacan at Pampanga sa nabanggit na araw.

Sakop ng suspensiyon ang mga mababang hukuman at mga collegiate court kabilang na ang Korte Suprema, Court of Appeals, Court of Tax Appeals at Sandiganbayan.

Inaatasan naman ng SC ang mga Executive Judge sa mga trial court sa NCR, Bulacan at Pampanga na magtalaga ng skeletal force sa kani-kanilang mga tanggapan para tumanggap ng mga emergency pleading o kaso at para sa pagpapalabas ng mga agarang kautusan.

Kabilang sa mga inaasahang dadalo sa mahalagang pandaigdigang kumperensiya ay ang lider ng ilang bansa sa Asya at dialogue partners mula sa Australia, Canada, China, European Union, India, Japan, New Zealand, Russia, South Korea at Estados Unidos.