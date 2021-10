Walang pasaway sa ‘Online Kumustahan’ ng Lacson-Sotto

Personal na pakikipag-ugnayan sa mga tagasuporta habang mahigpit na sinusunod ang health protocols sa gitna ng pandemya.

Nagawa ito nina Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson at Senate President Tito Sotto nang kanilang ilunsad ang ‘Online Kumustahan’ kasama ang mga residente ng Antipolo, Rizal.

“What the Lacson-Sotto tandem wanted is to continue touching base with constituents, to get a feel of their problems and concerns and to answer questions they may have, but without putting anyone’s health at risk,” sabi ng campaign spokesperson ni Lacson na si Ashley Acedillo.

“And based on the initial feedback we got, it was a rousing success!” ani Acedillo.

Pagbabahagi ni Acedillo, may mga naka-schedule pa na ibang Online Kumustahan sa iba’t ibang bahagi ng bansa sa mga susunod na linggo.

Giit pa ng tambalang Lacson-Sotto mahalagang maibalik ang tiwala ng tao sa pamahalaan. (Dindo Matining)