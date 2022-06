Walang palakasan sa swimming – Lani

INIHAYAG ni Philippine Swimming Inc. (PSI) President Lailanie “Lani” Velasco na ang desisyon ng asosasyon na hindi isama si Chloe Isleta sa 19th FINA World Championships ay batay sa prosesong kanilang sinunod sa patnubay ng International Swimming Federation o FINA.

Sinabi nito na hindi isang personal na desisyon ang hindi pagkakasama ni Isleta.

Sa pahayag na inilabas nitong Linggo, Hunyo 12, ipinaliwanag ni Velasco ang naging kaganapan at mga sinunod na proseso na humantong sa nag-iisang gold medalist sa pambansang koponan sa nakalipas na 31st Hanoi Southeast Asian Games sa Vietnam na si Isleta na hindi makasama sa sa World Championships sa Budapest, Hungary.

“PSI emphasizes that it intended to send Chloe to the Championships but was forced to pull her out only due to Luke’s (Gebbie) unfortunate injury,” sabi ni Velasco. “There was no preferential treatment given to any athlete and, to the best of its efforts, PSI provided all its athletes with as much opportunity to qualify as FINA made possible.”

Ipinaliwanag ni Velasco na noong Pebrero 1, inihayag ng FINA ang pagpaliban ng 19th FINA World Championships sa Fukuoka, Japan at pagkalipas ng anim na araw ay inihayag na ang Budapest, Hungary ang magiging host.

Naglabas din ang FiNA nitong Marso ng ‘summons” para sa nasabing event na binubuo ng Qualifying Standards at nagsasaad na ang qualifying period ay sa pagitan ng Marso 1, 2020 at Mayo 15. 2022. (Lito Oredo)