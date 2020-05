Walang palakasan sa POGO – Roque

Nanindigan ang Malacañang na walang palakasan sa desisyon na buksan ang operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) sa kabila ng pinaiiral na lockdown bunsod ng coronavirus pandemic.

“No favoritism there. On the contrary, the equal protection clause says all those similarly situated must be treated alike,” paliwanag ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa Laging Handa virtual press briefing nitong Sabado, Mayo 2.

Ayon kay Roque, ang POGO ay kahintulad din ng business process outsourcing o BPO kaya maaaring buksan ang kanilang operasyon kahit nasa ilalim ng enhanced community quarantine.

Pinaliwanag pa niya na hindi agad makapagbubukas ang mga POGO dahil kailangan nilang sumunod sa mga requirement na hinihingi ng Philippine Amusement and Gaming Corporation at Bureau of Internal Revenue.

“Ang desisyon kung sinong POGO ang bubuksan ay nakasasalay sa BIR commissioner at sa Pagcor mismo,” saad ni Roque.

“Sangayon sa guidelines kinakailangang may clearance ang mga POGOs na ito. Kinakailangang bayaran ang buwis na kailangang bayaran, kinakailangang bayaran lahat,” dagdag pa niya.

Sa muling pagbabalik ng operasyon ng mga POGO, nilinaw ni Roque na hindi ito mga casino tulad ng paniniwala ng iba.

“Hindi po casino ang POGO. Ang POGO po walang sugal na nangyayari sa Pilipinas, ang sugal nangyayari sa abroad.

Walang casino na pinayagang magbukas,” paliwanag ni Roque.