Walang miron sa balik sabong

Zero audience ang isa sa mga iminumungkahi ni Games and Amusements Board (GAB) chairman Abraham Kahlil Mitra para mapagbigyan ng gobyerno na magbukas na ang sabungan.

Ipinaliwanag ni Mitra, na isa ring breeder, ang mga posibleng mangyari sa loob ng sabungan sakaling tugunan ng Inter-Agency task Force ang proposal ng GAB tungkol sa balik sabong.

Magandang balita para sa mga breeder at sabungero dahil parang naliliwanagan na ang IATF na puwedeng magkaroon ng zero audience sa sabong.

“Nagkaroon tayo ng presentasyon, sabong zero audience at mukhang nagustuhan nila, kailangan lang po na i-validate at upuan ‘yung data na P50B industry, 1,200 cockpits hindi sila naniniwala pa. Pero malapit na po at maibibigay na natin ‘yung mga data at sana makapagdesisyon na sila,” hayag ni Mitra sa interview ng Abante Radyo Tabloidista “Usapang Ruweda” nitong Linggo.

“Ang iniiwasan ay siksikan, social distancing dapat, wala na ‘yung upuan na magkakadikit, siksikan ng mga tao, wala nang sigawan ng pusta, kasi ‘yun ang ayaw ng IATF.”

Mensahe pa ni Mitra, tiis muna, paisa-isa lang hanggang sa maging normal na ang lahat. (Elech Dawa)