Walang mana kung ‘di legally adopted

Good day Atty Claire,

Hihingi po sana ng advice tungkol sa mga lupain po ng tito ko, kapatid ng tatay ko. Namatay na po sya pati na rin ang asawa nya. Wala po sila anak pero may ampon po sila (not legally adopted), bale palaki lang po nila since wla nga po silang anak. Nang mamatay po ang tito ko at asawa nya, sa ampon na po napunta ang mga lupain. May right po ba na maghabol ang tatay namin since sya po ay kapatid?

Salamat po attorney,

Lucky

Mr. Lucky,

Kung hindi po legally adopted ang anak anakan ay walang mamanahin ang batang kanilang minahal at itinuring na anak.

Ayon sa batas ang magiging tagapagmana ng tito mo ay ang mga kapatid niya at ang ta­gapagmana ng asawa niya ay ang mga kapatid naman niya. Bale mga kapatid ng mga namatay ang dapat na maghati hati sa ari-arian na naiwan ng nila.

Ngunit kung ang mag asawang namatay na walang anak na naiwan o mga itinuring na anak ng naaayon sa adoption laws ng bansa natin ay nag iwan naman ng Last Will and Testament na nagsasabi na iyong anak anakan nila ang magmanana ng kanilang ari arian ay walang makukuha ang mga naiwang kapatid. Kung gumawa rin sila ng Deed of Donation na ibinibigay nila ang ari arian sa anak anakan ay walang habol ang mga naiwang kapatid. Ito ay dahil ang mga kapatid ay hindi compulsory heir.

Ang isang compulsory heir ay tagapag mana at magmama ayon sa batas kahit walang Last Will and Testament tulad ng anak, asawa. Hindi sila maaaring matanggalan ng share sa mamanahin.

Kung walang anak at asawa ay ang mga magulang ang compulsory heir. Dahil kapatid lamang ang naiwan at sila at collateral relative lang ay maaari silang hindi magmana kung ibibigay ng magpapamana sa ibang tao ang kanyang maiiwang ari arian sa pamamagitan ng paggawa ng Last Will and Testament o Deed of Donation.

Kung sa puso naman ninyo ay alam ninyo na sa anak anakan lamang talaga ibibigay ng tito at tita mo ang naipundar nila ay huwag na sanang ipilit na angkinin pa ang ari arian na sa kanya lamang iniwan kahit pa ito ay hindi isinasaad sa batas. Puso na lamang ang gamitin upang maging maayos ang samahan ninyong magkakakamag-anak.