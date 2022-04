‘Walang mali sa anak ko’ Kristine pumalag sa mga laitera

Sigurado naman na napakaraming nakaka-miss kay Kristine Hermosa na muli siyang mapanood, lalo na sa mga teleserye.

Pero simula nang ikasal kay Oyo Sotto at magkaroon ng limang anak, mas pinili talaga ni Kristine na talikuran ang showbiz at mas maging full-time housewife at mommy.

“Well, ngayong maliliit pa ang mga anak ko, masasabi kong hindi ko siya puwedeng hati-hati. I can do that kung pipiliin ko, pero mas pinipili ko to stay with them, alalayan sila hanggang sa lumaki na sila.

“Siguro kapag malalaki na sila, that’s the time na unti-unting balik ulit.”

Inamin naman ni Kristine sa panayam sa kanya sa YouTube channel ni Boy Abunda na na nami-miss din daw niya ang pag-arte o ang showbiz.

“Nami-miss ko rin naman,” sey niya.

Bilang isang magulang, pareho raw silang disciplinarian ni Oyo.

At aminado rin si Kristine na hindi rin exempted ang mga anak sa mga basher. Naikukumpara ang mga anak nila sa kanilang mag-asawa. At sa kagandahan na taglay ni Kristine, talagang may nagsasabi raw na tulad ng anak niyang babae, may kumukuwestiyon at pinagkukumpara ang beauty nilang mag-ina.

“Meron at sinasabi ko nga kay Ondrea, did you know that I prayed for how you look. Talagang specific. I was specific kay God. Lord, gusto ko ng tan, gusto ko ng maganda ang mata, may cleft chin. Lahat ‘yan kumbaga, drinowing ko na siya sa utak ko noong ipinagbubuntis ko pa lang siya and ‘yun exactly ang hiningi ko kay God at sinagot ni God.

“Sabi ko sa kanya, walang mali sa‘yo, you’re okay, you’re beautiful.”

Pero sa ganda talaga ni Kristine, kahit sa mga comment ng mga netizen sa interview, sinasabi talaga na siya ang pinakamagandang babaeng artista sa bansa, huh!

Glaiza ayaw pang pabuntis kay David

Kahit kasal na, wala muna raw sa plano ng Kapuso actress na si Glaiza de Castro na mag-baby na sila ng Mister, ang Irish na si David Rainey.

Sey niya, “Ano pa, medyo matagal-tagal pa kasi nga, parang gusto ko munang i-enjoy ‘yung time namin together ni David. Gusto pa naming mag-travel and feeling ko nga, parang kailangan mentally, emotionally, physically and spiritually prepared ako.

“Kasi, may mga nagsasabi sa akin na ang pagbubuntis, para kang nagre-ready sa marathon. Like the other day, nasabi sa akin ng nanay ko na ‘yung kapatid ko, na-labor niya ng 2 days. Two days! Eh, kapag may period ako, parang hindi ko na alam ang gagawin sa buhay ko, mabuntis pa kaya?

“So siguro, hindi pa ako nagmamadali na ma-positive.”

Pauunahin na muna raw niya ang bestfriend na si Angelica Panganiban na kasalukuyan ngang buntis. Katwiran ni Glaiza, para mas marami raw siyang makuhang “nanay tips.”

“Ngayon pa lang, ang dami ko nang nakukuhang tips sa kanya. Ang sarap lang sa pakiramdam na ‘yung journey namin together bilang magkaibigan, nakarating na sag anito. Parang hindi pa rin ako makapaniwala na baby na ang pinag-uusapan namin.

“Masaya ako para sa kanya and of course, hiniling niya ‘to ng matagal na and excited kami para sa kanya.”

Napag-usapan ang pagbubuntis dahil sa tema ng bagong primetime series ni Glaiza sa GMA-7 kunsaan, makakatambal niya sa unang serye nito bilang Kapuso si Xian Lim, ang “False Positive” na dinirek ni Irene Villamor.

Romcom ang genre ng False Positive na may halong fantasy dahil nag-switch sila ni Xian at ang character ni Xian ang nag-positive at nabuntis. Mapapanood na nga ito simula sa May 2.